Palermo, ultima chance playoff al Menti: Galassi a Torretta, CFG e futuro Gardini…

Giorni caldissimi in casa Palermo. Risultato deludente ed annessa prestazione sconfortante contro la Carrarese che hanno chiuso mestamente una regular season, ad oggi, fallimentare sul piano sportivo e non solo. Annata costellata da topiche gestionali e programmatiche, ascrivibili a scelte della proprietà ed operato del management, trasposte inesorabilmente sull'area tecnica. Squadra rosa partita alla vigilia con dichiarate ambizioni di vertice e protagonista, suo malgrado, da un rendimento mediocre e ondivago, foriero di un deludente ottavo posto in classifica, ultimo utile per la disputa degli imminenti playoff. Contraddizioni, paradossi ed incongruenze, errori di valutazione in sede di calciomercato. Scelte non funzionali ad ambizioni e perseguimento degli obiettivi prefissati, che hanno alimentato un moto di perplessità e dissenso crescente in seno alla tifoseria, sfociato nelle ultime settimane in una contestazione fragorosa e comprensibile rivolta a tutte le componenti del club. Dal binomio dirigenziale Bigon-Gardini al tecnico Alessio Dionisi, fino a buona parte della squadra, tutti oggetto dell'onda di delusione ed amarezza di un pubblico impagabile per passione ed attaccamento ai colori sociali che sperava di ammirare finalmente un Palermo competitivo per le prime tre posizioni della classifica. Relisticamente in lizza per la promozione diretta. La sfida del Menti di sabato prossimo contro la Juve Stabia lascia in dote un ultimo, flebile, appiglio, per provare a compiere un'impresa controcorrente, scalando dalle pendici infauste dell'ottavo posto la montagna dei playoff. Condizione atletica, tecnica e mentale di Brunori e compagni non costituiscono certo premesse ideali per alimentare fiducia ed ottimismo, solo una vittoria sul campo delle vespe potrebbe consentire alla squadra rosanero di proseguire il suo cammino e cambiare la storia di una stagione che ad oggi, al netto dell'epilogo sul rettangolo verde, può reputarsi desolante sotto numerosi punti di vista. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, stamane il consigliere di amministrazione e membro del board del CFG, Alberto Galassi, ha fatto nuovamente visita al Palermo CFA di Torretta, al fine di tenere un discorso motivazionale che sproni dirigenza, gruppo squadra e staff in vista di una sfida che potrebbe fungere da crocevia decisivo in chiave presente e futura. Un modo per ribadire la presenza della proprietà in un momento estremamente critico e delicato ed esprimere sostegno e fiducia all'AD ed attuale direttore generale, Giovanni Gardini, tra i principali obiettivi della contestazione dei tifosi insieme all'allenatore Alessio Dionisi. Il futuro dell'ex dirigente di Lazio ed Inter dovrebbe, da ciò che filtra, essere ancora negli uffici di viale del Fante.