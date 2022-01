Palermo, ufficiale l’addio di Almici: ceduto alla Spal a titolo definitivo

E' ufficiale il trasferimento dell'esterno classe 1993, Alberto Almici, alla Spal: il club ferrarese ha depositato il contratto in Lega

Si muove anche in uscita il mercato del Palermo. Dopo avere trovato l'intesa con la Spal per il trasferimento dell'esterno classe 1993, Alberto Almici, il club ferrarese ha depositato in mattinata il contratto del numero 29 rosanero. Lo si apprende attraverso il sito ufficiale della Lega Serie B.