Palermo, ufficiale la risoluzione del contratto di Dionisi: il comunicato

L'ex tecnico rosanero ha rescisso il suo contratto

Il Palermo ha rescisso il contratto consensualmente con l'ex tecnico Alessio Dionisi. L'allenatore, che potrebbe tornare all'Empoli ha guidato la compagine rosanero lo scorso anno per tutta la durata del campionato, venendo poi sostituito in estate. La società ha reso noto il fatto tramite un comunicato: "Il Palermo FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto dell'allenatore Alessio Dionisi".