Palermo, ufficiale la cessione di Di Francesco al Catanzaro

La notizia era nell'aria, ma ora è anche ufficiale: il Palermo ha ceduto Di Francesco al Catanzaro. L'ala si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto. I rosanero hanno ufficializzato la cessione tramite un comunicato: "Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’US Catanzaro il calciatore Federico Di Francesco. L’attaccante si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto. A Federico un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".