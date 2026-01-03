Palermo, ufficiale la cessione di Brunori: il comunicato

Dopo quasi cinque anni, la storia tra Matteo Brunori e il Palermo è terminata. L'attaccante è stato ufficialmente ceduto alla Sampdoria, a titolo temporaneo. La cessione è stata resa nota tramite un comunicato: "Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’UC Sampdoria il calciatore Matteo Brunori. L’attaccante si trasferisce a titolo temporaneo. A Matteo un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".