Il Palermo ha annunciato nel suo sito ufficiale la cessione di Francesco Bardi al Mantova, che lascia il capoluogo siciliano dopo 4 mesi.
Il comunicato
Palermo, ufficiale la cessione di Bardi: il comunicato
Primo movimento in uscita del mercato invernale per la società rosanero
IL COMUNICATO
"Il Palermo FC comunica di aver ceduto al Mantova 1911 il calciatore Francesco Bardi. Il portiere si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. A Francesco un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.
