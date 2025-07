Palermo, ufficiale: Geria è il nuovo responsabile del settore giovanile

Il Palermo, dopo aver vissuto una stagione deludente anche per quanto riguarda la primavera, si prepara a un profondo cambiamento. In tal senso, i rosanero hanno affidato l'incarico di responsabile del settore giovanile a Giuseppe Geria, che ha svolto lo stesso ruolo anche al Pescara e al Trapani prima della sua ultima esperienza al Rimini, come direttore generale della prima squadra.