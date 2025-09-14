Il PalermoU19 ha esordito nella mattinata odierna nel campionato di Primavera 2, pareggiando contro il Crotone 1-1 in trasferta. Al vantaggio dei rosanero siglato da Nicolosi al 13' con un tiro dal limite dell'area di rigore, ha risposto Sinopoli per i calabresi al minuto 76'.
La Primavera
Palermo U19, debutto in Primavera 2 con un pari: finisce 1-1 contro il Crotone
Esordio, con un punto, dunque, per la formazione guidata da Cristiano Del Grosso, che ha visto sfumare l'idea della vittoria negli ultimi 15 minuti. Debutto con sconfitta, invece, per il Bari - prossimo avversario dei siciliani - , che ha perso 0-1 contro il Benevento.
