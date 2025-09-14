Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo Palermo U19, debutto in Primavera 2 con un pari: finisce 1-1 contro il Crotone

La Primavera

Palermo U19, debutto in Primavera 2 con un pari: finisce 1-1 contro il Crotone

Palermo
La formazione U19 del Palermo ha esordito nella mattinata odierna nel campionato di Primavera 2, pareggiando contro il Crotone
⚽️

Il PalermoU19 ha esordito nella mattinata odierna nel campionato di Primavera 2, pareggiando contro il Crotone 1-1 in trasferta. Al vantaggio dei rosanero siglato da Nicolosi al 13' con un tiro dal limite dell'area di rigore, ha risposto Sinopoli per i calabresi al minuto 76'.

Esordio, con un punto, dunque, per la formazione guidata da Cristiano Del Grosso, che ha visto sfumare l'idea della vittoria negli ultimi 15 minuti. Debutto con sconfitta, invece, per il Bari - prossimo avversario dei siciliani - , che ha perso 0-1 contro il Benevento.

Leggi anche
Palermo, la programmazione delle giovanili: in campo oggi U15, U16, U17, e la Primavera
Athletic Club Palermo, oggi debutto al Velodromo contro il Vigor Lamezia, ma a porte chiuse

© RIPRODUZIONE RISERVATA