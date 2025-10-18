mediagol palermo Palermo U19, 2-0 al Cosenza e prima vittoria in campionato per i ragazzi di Del Grosso

La Primavera

Palermo U19, 2-0 al Cosenza e prima vittoria in campionato per i ragazzi di Del Grosso

Palermo
La formazione primavera conquista la prima vittoria in campionato: battuto 2-0 il Cosenza al Pasqualino
⚽️

Il Palermo U19 nella mattinata odierna ha affrontato il Cosenza al Pasqualino vincendo 2-0.

La prima vittoria in campionato dei ragazzi di Cristiano Del Grosso è firmata dalle reti di Di Mitri al 15' su calcio di rigore e da Grippa al 93' dopo un contropiede condotto da De Oliveira.

Boccata d'ossigeno per il Palermo, dunque, che dopo un punto nelle prime quattro sfide di campionato di primavera 2 conquista la prima vittoria.

Leggi anche
La Repubblica: “Joronen, il portiere che ama Dante “Leggere la Divina Commedia mi ha...
La Repubblica: “Pohjanpalo contro Gliozzi, va in scena la sfida del gol”

© RIPRODUZIONE RISERVATA