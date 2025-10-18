Il Palermo U19 nella mattinata odierna ha affrontato il Cosenza al Pasqualino vincendo 2-0.
La Primavera
Palermo U19, 2-0 al Cosenza e prima vittoria in campionato per i ragazzi di Del Grosso
La formazione primavera conquista la prima vittoria in campionato: battuto 2-0 il Cosenza al Pasqualino
La prima vittoria in campionato dei ragazzi di Cristiano Del Grosso è firmata dalle reti di Di Mitri al 15' su calcio di rigore e da Grippa al 93' dopo un contropiede condotto da De Oliveira.
Boccata d'ossigeno per il Palermo, dunque, che dopo un punto nelle prime quattro sfide di campionato di primavera 2 conquista la prima vittoria.
