Palermo-Turris 5-0: rosa travolgenti al “Barbera”, calcio champagne e manita a Caneo

Palermo travolgente che travolge la Turris conciliando gioco, spettacolo e concretezza. Partita di superba intensità ed alta qualità contro un avversario a dir poco fragile in fase difensiva

Mediagol ⚽️

Intenso, vorace, a tratti travolgente. Il Palermo sfodera una prestazione monstre e riscatta il fragoroso tonfo di Foggia.

L'idea di calcio di Baldini trasposta con ferocia, qualità ed applicazione sul rettangolo verde. Una squadra compatta, brillante, aggressiva, protesa in avanti e raccolta in venti metri, corale nell'applicazione del pressing alto, vigorosa nella riconquista della sfera, lucida in costruzione, ferale in sede di transizione e rifinitura, brava a declinare in ampiezza ed in verticale la sua proposta offensiva. Un Palermo che ha infierito sui profondi disagi della Turris nell'applicazione della fase difensiva, lacune evidenti che hanno oggettivamente esaltato attitudini e qualità dei singoli in casa rosanero.

Il Palermo ha tolto fin da subito tempo e spazio agli ospiti. Pressando forte sulla trequarti offensiva e chiudendo ogni direttrice di passaggio, fraseggiando con linearità e verticalizzando in maniera fluida, giocando con profitto e lignaggio tra le linee, concretizzando buona parte dell'incredibile numero di palle gol create. Floriano ha ritrovato brillantezza e verve dei giorni migliori, devastante nell'uno contro uno, performante da uomo assist, cinico da finalizzatore in occasione del raddoppio. Un palo ed almeno tre nitide occasioni nel primo quarto di match, l'autogol di Sbraga che ha aperto le marcature, il palo di Matteo Brunori al culmine di una splendida combinazione con Floriano.

Con le linee brave ad accorciare in modo sincrono e perentorio in avanti, il Palermo ha accorciato il campo, cingendo letteralmente d'assedio la Turris e imbastendo trame di grande caratura tecnica e geometrica per l'intera prima frazione. De Rose e Damiani hanno garantito dinamismo, vis agonistica e fosforo in zona nevralgica, Luperini ha fatto una partita di grande sostanza, facendo valere muscoli e abilità nel gioco aereo, pressando costantemente i portatori di palla avversari, cucendo bene la manovra ed attaccando lo spazio all'occorrenza.

Brunori ha letteralmente squarciato la linea difensiva campana, legando con intelligenza calcistica le trame offensive e divorando la profondità. La squadra di Baldini ha dilagato nella ripresa, con la Turris sempre più lunga e smagliata, spesso scriteriatamente protesa all'offensiva alla ricerca del gol che riaccendesse un minimo le speranze di Franco e compagni. A campo aperto, la squadra di Baldini ha letteralmente imperversato, distendendosi armoniosamente in verticale e trovando presto il tris con un gioiello di Brunori. Giron aveva rilevato Crivello nell'intervallo. Al culmine dell'ennesimo dialogo d'alta scuola tra Floriano e Brunori che ha portato al tiro Damiani, Luperini ha firmato il poker.

Felici è subentrato a Floriano e Somma ha rilevato Accardi con la squadra che è passata al 3-4-2-1 in corso d'opera.

L'ultima mezz'ora è un susseguirsi di chances ed azioni corali di un Palermo padrone assoluto della scena. Baldini richiama Damiani e lancia Soleri, scalando Luperini in mezzo al fianco di De Rose. Dall'Oglio ritroverà il campo nel finale, subentrando a Brunori che si guadagna il tributo sentito del Barbera". Soleri firma il pokerissimo con una zampata dopo l'incornata di Lancini non trattenuta da Perina. La prestazione degli uomini di Baldini ha certamente convinto e rubato l'occhio per coralità, incisività e cifra tecnica, ma bisognerà dare seguito a performance di questo livello anche lontano dal Barbera se si vorrà concretamente ambire ad un posto al sole nei playoff.

PRIMO TEMPO - Dimenticare Foggia, ritrovare spirito, identità e certezze. Ripartire di slancio e scalare i vagoni del treno playoff. Il Palermo ospita la Turris e cerca una vittoria che spazzi via le scorie del tonfo patito allo "Zaccheria". Scendere dall'altalena della discontinuità per legittimare, sul campo ed in classifica, le ambizioni di vertice. Esperimenti in soffitta e ritorno al 4-2-3-1 per la compagine di Silvio Baldini. Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello esterni bassi con Lancini e Perrotta coppia di centrali in retroguardia. De Rose e Damiani interni in zona nevralgica, Valente, Luperini e Floriano a comporre il tridente a sostegno del bomber Brunori.

Palermo che parte con piglio ed intensità: squadra alta, corta ed aggressiva che prova ad asfissiare la Turris già sulla trequarti offensiva. Da un break in zona calda prende vita una percussione di De Rose che scaglia un bel destro impegnando Perina. Palermo armonioso ed elettrico che sfrutta una disposizione piuttosto lacunosa ed approssimativa degli ospiti in fase difensiva. Ripartenze fulminee ed a campo aperto ben orchestrate ma vanificate da errori pacchiani in sede di rifinitura. Floriano e Brunori squarciano la retroguardia corallina con una splendida combinazione palla a terra: l'ex Foggia serve un assist d'oro all'italobrasiliano che da pochi metri timbra il palo. Il meritato vantaggio rosa arriva con modalità e dinamiche difficilmente immaginabili: Lancini cerca Brunori con un lancio da quaranta metri, Sbraga scavalca incredibilmente il suo portiere con un colpo di testa per il più classico degli autogol. La Turris soffre ogni qualvolta il Palermo alza ritmo e qualità della proposta offensiva: Tascone e Sbraga finiscono sul taccuino del direttore di gara.

Lunga e smagliata in fase difensiva, la Turris concede interspazi e profondità che la compagine di Baldini non sempre sfrutta a dovere: Luperini ispira Floriano che calcia col mancino dal vertice dell'area impegnando Perina.

La Turris scalda le mani a Pelagotti al minuto trentacinque: punizione dal limite radente in diagonale, bravo il portiere rosa a distendersi in tuffo e deviare in corner. Poco dopo un ispiratissimo Floriano prova il lob dolce dai trenta metri con Perina fuori dai pali, il portiere della Turris rimedia alzando la sfera sopra la traversa.

Il numero sette di Baldini si conferma protagonista assoluto del match: dribbling ubriacante tra due avversari e assist al bacio per l'incredibile errore di Valente sulla linea di porta, la sfera ritorna sui piedi dello stesso Floriano che firma il meritato raddoppio.

SECONDO TEMPO - Baldini lascia negli spogliatoi Crivello e lancia Giron. Brunori semina il panico in area campana e Luperini non riesce a correggere in rete da due passi. Floriano ferma Franco al limite dell'area e becca il cartellino giallo. Brunori ha l'argento vivo addosso: destro secco dal limite e palla che lambisce il palo. Il tris arriva poco dopo e lo firma proprio il bomber di Baldini: splendido stop a seguire su lancio di De Rose e destro che non lascia scampo a Perina. Palermo tracimante e sul velluto.

La Turris si allunga ulteriormente e lascia vere e proprie praterie in cui il Palermo esalta la tecnica in velocità dei suoi uomini migliori: Floriano e Brunori ispirano una trama in verticale di grande qualità che porta al tiro Damiani, sulla respinta di Perina, Luperini sigla il poker. Con la partita in ghiaccio, Baldini cambia assetto ed interpreti. Somma e Felici subentrano ad Accardi e Floriano: Palermo disposto con una sorta di 3-4-2-1 per l'ultima mezz'ora di match. Turris dilaniata sul piano tattico e psicologico, Palermo padrone del campo. Valente testa i riflessi di Perina con un gran destro dal limite.

Doppio cambio per gli ospiti: out Tascone e Leonetti,dentro Finardi e Giannone. Nunziante rileva poco dopo Zanoni. Baldini richiama Damiani in panchina e getta nella mischia Soleri, Luperini scala interno al fianco di De Rose. Felici va vicino alla gioia personale ma Perina si oppone da par suo.

Baldini si gioca l'ultimo cambio: standing ovation per Matteo Brunori e ultimo scampolo di gara per il rientrante Dall'Oglio.

Soleri completa l'opera con la zampata del cinque a zero, dopo la corta respinta di Perina su incornata di Lancini.