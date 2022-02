Palermo-Turris 2-0: Floriano show al Barbera! Rosa belli e spreconi nel primo tempo

Un Palermo intenso, brillante ed a tratti spettacolare chiude col doppio vantaggio il primo tempo contro la Turris. Squadra di Baldini trascinata da un grande Roberto Floriano

Dimenticare Foggia, ritrovare spirito, identità e certezze. Ripartire di slancio e scalare i vagoni del treno playoff. Il Palermo ospita la Turris e cerca una vittoria che spazzi via le scorie del tonfo patito allo "Zaccheria". Scendere dall'altalena della discontinuità per legittimare, sul campo ed in classifica, le ambizioni di vertice. Esperimenti in soffitta e ritorno al 4-2-3-1 per la compagine di Silvio Baldini. Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello esterni bassi con Lancini e Perrotta coppia di centrali in retroguardia. De Rose e Damiani interni in zona nevralgica, Valente, Luperini e Floriano a comporre il tridente a sostegno del bomber Brunori.