Palermo: Tribunale Catania rende esecutivo sequestro beni Hera Hora per 2,35 milioni

Reso esecutivo il provvedimento di sequestro conservativo per un valore di 2,35 milioni di euro dei beni di Hera Hora: altro capitolo della querelle tra Mirrri e Di Piazza

Dopo il rigetto della richiesta di sequestro preventivo dei beni di Hera Hora, società controllante del Palermo FC, Tony Di Piazza ha visto accogliere il suo ricorso in secondo grado di giudizio dal Tribunale di Catania. Il provvedimento, datato 25 febbraio 2022, è adesso di fatto stato reso esecutivo e, come si legge sull'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia", il Tribunale della città etnea ha autorizzato la Italplaza Sports Llc a procedere a sequestro conservativo, anche presso terzi, sui beni mobili ed immobili, quote sociali e crediti della società Hera Hora srl sino all’importo di 2.350.000,00 euro. Questo l'importo reputato congruo dai periti terzi nominati dal Tribunale a garantire il credito vantato dall'immobiliarista italoamericano da Hera Hora in relazione al diritto di recesso esercitato dal 40% delle quote in precedenza di sua proprietà. Il provvedimento sarebbe stato notificato nei giorni scorsi e, come specifica il noto quotidiano regionale, l'ufficiale giudiziario, Patrizia Nasti, ha provveduto all'attuazione del provvedimento di sequestro.