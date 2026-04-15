Palermo, tra flebili speranze di promozione diretta e probabili Play-off: prossima giornata decisiva

i rosanero si giocano le ultime speranze di promozione diretta nella prossima gara

Mediagol ⚽️ 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 13:13)

Di Nicholas Barone

Quattro partite alla fine del campionato. Quattro gare in cui il Palermo si gioca tutto, dopo il pareggio agrodolce contro il Frosinone. I rosanero distano quattro punti dalle prime due e sette dalla prima in classifica, portando a un distacco complesso da colmare in così poche giornate; l'ultima speranza promozione diretta, se si volesse azzardare un pronostico, sarebbe confinata nella prossima giornata, la 35esima, che potrebbe segnare irrimediabilmente il cammino della squadra di Inzaghi, in positivo o in negativo.

Il Palermo è l'unica squadra a giocarsi la sua gara della prossima giornata tra le mura amiche, rispetto alle contendenti, che dovranno viaggiare fuori dal loro confine per cercare di strappare punti importanti per la corsa alla promozione diretta. I rosanero, infatti, giocheranno contro il Cesena al Barbera, mentre il Monza giocherà a Genova contro la Samp, il Venezia a Bari e il Frosinone a Modena. Un passo falso qui con conseguenti tre punti di Pohjanpalo e compagni potrebbe stravolgere nuovamente una classifica che sta raggiungendo dei contorni fantascientifici: negli ultimi dieci anni non è mai successo che alla 34esima giornata più di due squadre avessero raggiunto i 65 punti; quest'anno sono ben quattro. Un dato eloquente della stranezza del campionato, con quattro squadre che, detto francamente, meriterebbero tutte la promozione per quanto visto in campo.

Tornando alla squadra di Inzaghi, l'appiglio legato alla prossima gara è probabilmente l'ultimo di un campionato fatto di rincorsa al secondo posto, dopo una parte di girone d'andata non ai livelli sperati, che ha compromesso tutto il cammino, e una seconda parte di stagione da promozione diretta. I rosa adesso sperano nella volata finale ma, in caso di probabile play-off, la squadra ha dimostrato di poter fare più che bene: la grande gara di Frosinone, non vinta per imprecisione negli ultimi metri e un pizzico di sfortuna, ha portato più speranza per gli spareggi promozione, dopo alcune gare non convincenti contro le squadre che occupano un posto tra le prime 8.

Il destino non è nelle mani del Palermo, che dovrà sperare in un passo falso altrui senza commetterne. Ma la prospettiva play-off, per quanto difficile e piena di ostacoli, dovrà in caso essere affrontata con lo stesso spirito di sacrificio e abnegazione che ha portato i rosa a giocarsi ancora oggi la promozione diretta, nonostante una stagione anomala e di altissimo livello. Il Palermo c'è ancora, sia per i primi due posti che per eventuali play-off.