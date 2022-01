Palermo, tra campo e vaccini: doppia seduta con Baldini e terza dose, l’amichevole…

Il Palermo di Baldini continua a lavorare intensamente sul campo al fine di assimilare quanto prima dettami e principi fondati del credo calcistico del nuovo tecnico rosanero

Il Palermo targato Silvio Baldini lavora alacremente sul campo nell'auspicio di dare vita ad un nuovo ciclo che possa rilanciare le ambizioni di promozione in vista della ripresa del campionato dopo la sosta natalizia. Periodo di inattività prolungata dalla decisione ufficiale della Lega Pro che, in ragione dell'aumento esponenziale dei casi di positività al Covid 19 tra i tesserati dei club professionistici, ha rinviato la disputa della seconda giornata del girone di ritorno al 2 febbraio prossimo. La sfera tornerà quindi a rotolare nei tre gironi della Serie C il 16 gennaio, salvo ulteriori provvedimenti, quando andrà in scena la ventiduesima giornata che vedrà opposto il Palermo al Taranto nel match in programma allo stadio "Renzo Barbera" .

Dopo il primo screening di tamponi effettuato domenica 2 gennaio, che ha evidenziato la presenza di un altro soggetto positivo al Coronavirus in seno alla rosa dopo il caso già precedentemente riscontrato, quasi tutti i calciatori rosanero hanno ricevuto in data odierna la terza dose di vaccino, eccezion fatta per coloro che avranno diritto alla somministrazione del booster prossimamente, in conformità al lasso temporale previsto dalle normative in materia dal giorno dell'inoculazione della seconda dose. Lavoro atletico, esercitazioni con la palla e prove tattiche presso lo Sport Village di Tommaso Natale, al fine di assimilare al meglio i principi fondanti del credo calcistico dell'ex tecnico di Empoli e Carrarese. La squadra sta metabolizzando le metodologie e piano di lavoro del nuovo allenatore: il Palermo dovrebbe inizialmente svolgere una doppia sessione di allenamento per tre giorni alla settimana, lunedì e martedì e, orientativamente, in un'altra circostanza tra giovedì e venerdì, con una sola seduta prevista nelle restanti occasioni. Il programma di questo primo scorcio dell'era Baldini sarà ovviamente soggetto a rimodulazioni e variazioni in subordine al calendario degli impegni ufficiali, alla ripresa del campionato. Allo studio l'organizzazione di una gara amichevole, da disputare presumibilmente domenica prossima, 9 gennaio, contro una squadra ancora da definire, al fine di testare all'interno del rettangolo verde ed al cospetto di un avversario dettami e nuovo assetto tattico (4-2-3-1 come modulo base) dopo i primi giorni di lavoro del gruppo con il tecnico toscano.