Palermo, Tognoli: “Inzaghi sarà quasi certamente il prossimo allenatore”

Le parole del giornalista in merito alla situazione di Inzaghi a Pisa e al possibile futuro in rosanero

Cristiano Tognoli, noto giornalista di Tuttosport, è intervenuto nel programma tv B-Happy per parlare di Serie B. Tra i tanti temi affrontati anche quello del Pisa e del possibile nuovo allenatore del Palermo: "Inzaghi molto probabilmente non resterà al Pisa perché i toscani hanno altre idee. Se il Palermo non dovesse essere promosso Inzaghi sarà quasi certamente il prossimo allenatore dei rosanero", ha concluso.