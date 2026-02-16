Palermo, test in famiglia contro la Primavera per la squadra di Inzaghi: il report

Sono ripresi nella giornata odierna gli allenamenti dei rosanero: la nota

Il Palermo ha ripreso nella giornata odierna, dopo la vittoria contro la Virtus Entella , gli allenamenti.

"È ripresa oggi a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara casalinga contro il Sudtirol. Al mattino i rosanero hanno effettuato test atletici. Nel pomeriggio, dopo una fase di riscaldamento, la squadra ha svolto un test in famiglia contro la formazione Primavera".