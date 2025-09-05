mediagol palermo Palermo, test contro la primavera per i rosanero

La squadra allenata da Inzaghi nel pomeriggio odierno ha svolto un test in famiglia contro la primavera: la nota del club
Il Palermo nella giornata odierna ha continuato la preparazione in vista del match contro il Südtirol. La squadra allenata da Filippo Inzaghi ha svolto un test in famiglia contro la primavera.

"È proseguita oggi pomeriggio la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi. I rosanero hanno svolto un test in famiglia contro la formazione Primavera".

