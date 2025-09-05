Palermo, test contro la primavera per i rosanero

Il Palermo nella giornata odierna ha continuato la preparazione in vista del match contro il Südtirol. La squadra allenata da Filippo Inzaghi ha svolto un test in famiglia contro la primavera.
"È proseguita oggi pomeriggio la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi. I rosanero hanno svolto un test in famiglia contro la formazione Primavera".
