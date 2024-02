Palermo-Ternana, al via la vendita dei biglietti: info, prezzi e dettagli

Il Palermo affronterà la Ternana martedì sera nel match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B.

A partire dalle ore 15:00 di martedì 20 febbraio inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Ternana, valevole per la 27ª giornata di campionato di Serie BKT, prevista per martedì 27 febbraio alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera.