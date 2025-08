I rosanero vincono il test per 7-1

Il Palermo nel pomeriggio odierno ha disputato un allenamento congiunto con l'Athletic Club Palermo, compagine di Serie D. Il test è terminato con il risultato di 7-1, con i gol di Segre, Palumbo, Pohjanpalo (doppietta), Augello, Brutto e Diakité per i rosanero. In rete per la squadra ospite Sanchez.