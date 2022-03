Palermo-Taranto 3-0: Luperini e doppio Brunori, assolo rosanero al “Barbera”

Luperini apres, Brunori si conferma bomberr implacabile con una doppietta. Palermo dominante nel primo tempo contro il Taranto

Palermo a caccia di punti pesanti in chiave playoff nel recupero della terza giornata di ritorno del girone C di Lega Pro contro il Taranto. Dopo il tris di prestazioni e risultati deludenti contro Fidelis Andria, Potenza e Paganese, la compagine di Baldini cerca un successo salvifico per il morale e prezioso per la classifica. Il tecnico rosanero opta per una formazione iniziale a quello che ha dimostrato essere per lui l'undici tipo per buona parte della sua gestione.

Padroni di casa in campo con il 4-2-3-1 con Pelagotti che torna tra i pali, Accardi e Giron esterni bassi, Lancini e Marconi tandem di centrali difensivi.

De Rose e Dall'Oglio coppia di interni in mediana, Floriano, Luperini e Valenti a sostegno di Brunori. Pronti via, il Palermo trova provvidenzialmente il vantaggio: Luperini si libera dal blocco avversario e svetta bene su corner di Dall'Oglio battendo Chiorra.

Pugliesi che reagiscono subito, Pelagotti prima si oppone bene al mancino di Di Gennaro, quindi rischia la frittata controllando in modo difettoso un semplice retropassaggio. Giovilli prova a trovare il jolly incrociando il destro ma trova solo un corner. Il Taranto si allunga spesso ed il Palermo trova spazi invitanti in ripartenza: Floriano ispira in verticale Brunori, Chiorra mura il tocco morbido del numero nove rosa in uscita bassa. Valente si esalta in percussione negli ampi interspazi l asciati dalla smagliata formazione pugliese, ma pecca di lucidità e precisione all'atto della rifinitura.

De Rose calibra bene per l'attacco alla profondità di Brunori al minuto ventotto: dribbling secco e rasoiata mancina dell'italobrasiliano che sfiora il palo. Dall'Oglio becca un giallo per un'entrata in ritardo all'altezza della linea mediana. Al minuto trentacinque, il Palermo trova il raddoppio con un azione fluida e lineare: Accardi scarica su Valente a destra, cross teso e radente per Brunori che chiude rapacemente con il tacco sul primo palo. Ventesimo sigillo per il bomber di Baldini, sempre più valore aggiunto e leader tecnico della compagine siciliana. Giron impegna Chiorra con un bel diagonale mancino, il Taranto è chiaramente in affanno ed i rosanero assoluti padroni del campo e del match. Al minuto quaranta arriva il tris: Floriano entra con facilità irrisoria nella disarticolata linea difensiva di Laterza, Chiorra si oppone in uscita ma nulla può sul successivo destro di Brunori. Un primo tempo a senmso unico si chiude con la formazione di Baldini avanti di tre reti.