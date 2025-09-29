Palermo, superati i 27mila spettatori per la sfida contro il Venezia

La tifoseria rosanero continua a rispondere presente. Dopo i più di 30mila tifosi presenti per le prime tre sfide al "Barbera" in questa Serie B, anche per la gara contro il Venezia il dato si prospetta molto alto: a circa 30 ore dal match, infatti, sono stati raggiunti i 27564 spettattori. Nuovamente un numero molto importante, che sottolinea l'entusiasmo e la passione dei tifosi del Palermo.
