Il Palermo tramite una storia lanciata sui social, ha comunicato il numero dei tagliandi emessi per la sfida in programma domani sera: 13 mila biglietti per un totale di 30.474 spettatori. Mancano solamente 400 ticket per superare la quota raggiunta contro la Reggiana, settimana scorsa.
Palermo, superata quota 30 mila spettatori per la sfida contro il Frosinone
Il numero aggiornato dei tagliandi emessi: manca poco al sold out
