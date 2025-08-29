Mediagol
Palermo, superata quota 30 mila spettatori per la sfida contro il Frosinone

Il numero aggiornato dei tagliandi emessi: manca poco al sold out
Il Palermo tramite una storia lanciata sui social, ha comunicato il numero dei tagliandi emessi per la sfida in programma domani sera: 13 mila biglietti per un totale di 30.474 spettatori. Mancano solamente 400 ticket per superare la quota raggiunta contro la Reggiana, settimana scorsa.

