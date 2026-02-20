mediagol palermo Palermo-Südtirol, la lista dei convocati di Inzaghi: a disposizione tutta la rosa

I convocati

La lista dei convocati di Inzaghi in vista della sfida, in programma domani, contro il Südtirol
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in programma domani contro il Südtirol. Filippo Inzaghi avrà a disposizione l'intera rosa.

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

7 Johnsen

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

18 Modesto

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

96 Magnani

 

