Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in programma domani contro il Südtirol. Filippo Inzaghi avrà a disposizione l'intera rosa.
I convocati
Palermo-Südtirol, la lista dei convocati di Inzaghi: a disposizione tutta la rosa
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
7 Johnsen
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
18 Modesto
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
96 Magnani
