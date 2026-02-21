In programma nella giornata odierna la sfida tra Palermo e Südtirol, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie BKT. La squadra di Filippo Inzaghi cerca la vittoria per avvicinarsi alle prime due posizioni, occupate da Frosinone e Venezia. D’altro canto, la compagine guidata da Fabrizio Castori, in ottima forma con quattro punti nelle ultime due partite, punta ad avvicinarsi alla zona playoff.
I PRECEDENTI
Palermo-Südtirol, i precedenti: al Barbera rosanero sconfitti in due delle tre sfide disputate
Le due formazioni si sono affrontate sette volte nella loro storia, con un bilancio favorevole al Palermo, che conta quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. Al “Renzo Barbera”, teatro del match odierno, i siciliani hanno però rimediato due sconfitte a fronte di una sola vittoria.
L’ultimo precedente al Barbera tra le due squadre risale alla scorsa stagione, quando il Palermo, dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio grazie alla rete di Pietro Ceccaroni, si fece rimontare nella ripresa dalle marcature di Barreca e Gori, con il Südtirol che conquistò così i tre punti.
Nella stagione 2023/2024 i rosanero si imposero per 2-1, mentre nel 2022/2023 arrivò una sconfitta per 1-0: decisiva la rete di Odogwu, abile a sfruttare un errore di Pigliacelli.
