Palermo-Südtirol, i precedenti: al Barbera rosanero sconfitti in due delle tre sfide disputate

In programma nella giornata odierna la sfida tra Palermo e Südtirol , valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie BKT. La squadra di Filippo Inzaghi cerca la vittoria per avvicinarsi alle prime due posizioni, occupate da Frosinone e Venezia . D’altro canto, la compagine guidata da Fabrizio Castori , in ottima forma con quattro punti nelle ultime due partite, punta ad avvicinarsi alla zona playoff.

Le due formazioni si sono affrontate sette volte nella loro storia, con un bilancio favorevole al Palermo, che conta quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. Al “Renzo Barbera”, teatro del match odierno, i siciliani hanno però rimediato due sconfitte a fronte di una sola vittoria.