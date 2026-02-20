Palermo-Sudtirol, dirige il match Crezzini: i precedenti

Sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena a dirigere il match in programma sabato tra Palermo e Südtirol. Gli assistenti saranno Marco Trinchieri di Milano e Stefano Galimberti di Seregno. Il quarto ufficiale sarà Fabio Rosario Luongo di Napoli, mentre al VAR ci sarà Francesco Meraviglia di Pistoia, assistito dall’AVAR Emanuele Prenna di Molfetta. Nelle quattro sfide dirette in carriera dal fischietto toscano con il Palermo, i rosanero sono usciti sconfitti in tre occasioni e hanno ottenuto una sola vittoria. D’altro canto, il Südtirol, diretto da Crezzini tre volte, ha conquistato due successi e rimediato una sconfitta.