Sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena a dirigere il match in programma sabato tra Palermo e Südtirol. Gli assistenti saranno Marco Trinchieri di Milano e Stefano Galimberti di Seregno. Il quarto ufficiale sarà Fabio Rosario Luongo di Napoli, mentre al VAR ci sarà Francesco Meraviglia di Pistoia, assistito dall’AVAR Emanuele Prenna di Molfetta. Nelle quattro sfide dirette in carriera dal fischietto toscano con il Palermo, i rosanero sono usciti sconfitti in tre occasioni e hanno ottenuto una sola vittoria. D’altro canto, il Südtirol, diretto da Crezzini tre volte, ha conquistato due successi e rimediato una sconfitta.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
I PRECEDENTI
Palermo-Sudtirol, dirige il match Crezzini: i precedenti
Il direttore di gara della sezione di Siena ha arbitrato in quattro occasioni il Palermo
I PRECEDENTI
L’ultimo match del Palermo diretto da Valerio Crezzini risale alla scorsa stagione, quando la formazione allenata da Alessio Dionisi, al termine del girone d’andata, affrontò la Carrarese. I siciliani offrirono una prestazione deludente, uscendo sconfitti per 1-0, con la rete decisiva siglata da Shpendi al 77’. Gli altri precedenti riguardano la sfida di Serie C contro la Virtus Francavilla, terminata 3-1 in favore dei rosanero, e due partite di Serie D: una contro l’Acireale, vinta dagli acesi al Barbera per 3-1, e una contro il Licata, conclusa con il successo per 2-0 dei gialloblù.
© RIPRODUZIONE RISERVATA