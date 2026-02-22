Palermo-Südtirol, Calvarese: “Il rigore non c’era, Segre si è lasciato andare. Il VAR perde di credibilità”

Giampaolo Calvarese, ex arbitro italiano è intervenuto a PianetaSerieB in merito al rigore fischiato al Palermo nella sfida contro il Südtirol, successivamente realizzato da Pohjanpalo: "La dinamica è veramente molto chiara, con Segre che arriva per primo e Adamonis che non commette alcun fallo. Inutile fare moviola per vedere se ci sia un tocco o meno: quel che è certo è che non c'è alcun tocco tunzionale. Segre, infatti, scavalca il portiere - senza un tocco falloso - poggiando il piede a terra e continuando la corsa; e poi si lascia cadere. In campo Crezzini vede bene, dunque è eccessiva l' On Field Review. Chiamate come questa rendono poco credibile uno strumento come il VAR. che in questo caso interviene per sovvertire una decisione a mio avviso giusta. Così si fa moviola senza appigli al protocollo.".