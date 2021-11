Palermo, Sorrentino: “Pre-derby? Ho detto subito si. Ricordo ancora il gol di Ilicic”

Le dichiarazioni dell'ex capitano del Palermo, Stefano Sorrentino, in merito al pre derby del cuore in programma il prossimo 11 dicembre

Iniziativa più che lodevole quella portata avanti dal Palermo che ha deciso di organizzare una partita del cuore contro il Catania (in programma l'11 dicembre), per aiutare la popolazione etnea colpita qualche settimana fa da un terribile nubifragio. Una sfida in cui saranno presenti artisti siciliani e non oltre a ex calciatori di grande calibro. Uno dei protagonisti storici con la maglia rosanero, Stefano Sorrentino , nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Time nel corso di Time Sport, si è soffermato sull'idea e ricordato anche l'ultimo derby giocato proprio in Serie A.

"Pre derby del cuore? Quando si giocano queste partite è giusto che i colori vengano messi da parte. Per chi ha vissuto a Palermo e in Sicilia o è legato a questa regione come me vedere determinate immagini fa male. La nostra sarà, più che una partita, una passerella per cercare di raccogliere più tifosi possibili così da poter aiutare la regione intera. Sono stato chiamato circa due settimane fa e ho accettato fin da subito senza neanche sapere la data, non posso negare che un pizzico di emozione ci sarà quando entrerò in campo. Catania-Palermo, gol di Ilicic? Uno dei primi derby a Catania dopo la morte di Raciti, la situazione non era delle migliori anche per quanto riguarda la nostra classifica. Ricordo che fummo accolti con tante B perché eravamo messi male in classifica e mancava ormai poco al termine del campionato. In quell'occasione perdevamo 1-0, al 95' dalla curva del Catania stavano srotolando una B gigantesca quando Ilicic firmò la rete del pareggio. La retrocessione arrivò lo stesso in seguito, ma quella fu una partita emozionante e direi probabilmente l'ultimo derby vero".