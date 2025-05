Palermo, Sorrentino: “Mi piacerebbe vedere Gilardino sulla panchina rosanero”

LA STAGIONE DEL PALERMO E IL FUTURO

L'ex numero 70 ha parlato della stagione della squadra di Dionisi e del possibile futuro dei rosa: "Quando si entra da ultimi nella griglia playoff, le possibilità di vittoria sono praticamente nulle. Le statistiche parlano chiaro. È pur vero che il City Group ha speso tanto in questi anni, ma negli ultimi 12 mesi sono passati tre allenatori e altrettanti direttori sportivi. Non basta avere i soldi, serve programmazione, mentalità e tempo. Non dimentichiamoci che il Palermo solo 5 anni fa era nei dilettanti. Quando scendi in campo - ha continuato - non pensi alle tensioni tra il tecnico e i tifosi. Io ritengo che il Palermo abbia tanti buoni giocatori ma non dei leader. La B è un campionato difficile e le difficoltà in una grande piazza come Palermo si ingigantiscono. Detto questo, c’è un importante zoccolo duro di giocatori da cui ripartire il prossimo anno, nel quale non si dovrà sbagliare gli acquisti né, eventualmente, la scelta del nuovo allenatore. Inzaghi o Gilardino? Entrambi hanno vinto la Serie B, nonostante siano tecnici tra loro molto diversi. Inzaghi ha un po’ di esperienza in più, però Gila ha il vantaggio di conoscere la piazza di Palermo. Quindi mi piacerebbe molto vedere Gilardino sulla panchina rosanero", ha concluso.