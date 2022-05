Palermo, Silipo: “Non vediamo l’ora di giocare playoff. Baldini, ruolo e i tifosi…”

Le dichiarazioni del giovane jolly offensivo del Palermo, Andrea Silipo, in vista del primo turno nazionale dei playoff di Serie C

Due gol e tre assist in una stagione in cui ha collezionato soltanto sei presenze da titolare. Il talento cristallino di Andrea Silipo, jolly offensivo classe 2001, scuola Roma , è ancora in attesa di sbocciare definitivamente nel calcio professionistico. Maggiore continuità di impiego ed un ruolo più centrale nelle gerarchie della gestione Filippi, qualche scampolo di partita e tanta panchina nel corso dell'era Baldini. Tuttavia, anche la stagione attualmente vissuta con la maglia del Palermo, che si appresta a disputare il primo turno nazionale dei playoff di Serie C, ha costituito uno step formativo per il gioiello cresciuto nella cantera giallorossa. Segnali importanti di crescita sul piano dell'applicazione tattica e dell'intensità agonistica da parte del numero 10 rosanero, pronto a dare il suo contributo, se chiamato in causa, anche in questa appendice topica della stagione per la formazione di Baldini. Il fantasista originario di Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del format "Notte Rosa" in onda su Sport 19.

"Abbiamo sperato fino all’ultimo di arrivare secondi in classifica, ma comunque mi sento di dire che abbiamo ottenuto un buon risultato, siamo contenti della nostra stagione e ora non vediamo l’ora d’iniziare a giocare questi play off. Autostima? il mister è molto importante da questo punto di vista e ci aiuta molto a crescere sotto questo aspetto .Con il suo lavoro ha contribuito molto a cambiare un po’ la nostra mentalità, stimolandoci a credere sempre in noi stessi in moda tale da predisporsi al meglio per essere delle persone vincenti sia nella vita sia in campo. Seguendolo abbiamo ottenuto ottimi risultati, quindi sicuramente siamo d’accordo con le sue idee e condividiamo quotidianamente i suoi insegnamenti e le sue indicazioni. L'aspetto in cui vorrei migliorare maggiormente? Sicuramente in questi due anni e mezzo sono migliorato tanto sotto tutti gli aspetti, soprattutto nell'applicazione della fase difensiva in particolare. Comunque è sempre stata la cosa che mi hanno detto un po’ tutti, ci sto lavorando tanto e adesso penso di essere molto pronto. Ruolo? Mi piace partire in zona offensiva dal centrodestra per convergere dentro il campo sul mancino, il mio piede forte, quella è certamente la posizione in cui mi sento più a mio agio perché ci gioco fin da piccolo. Anche fare il trequartista classico, venendo a prendere palla tra le linee, mi piace molto. Barbera gremito valore aggiunto in chiave playoff? Vedere lo stadio pieno è la cosa che noi tutti aspettiamo da sempre, e questa è l’occasione giusta per per fare arrivare i tifosi numerosissimi allo stadio e farli divertire, soprattutto perché teniamo tanto a regalar loro qualcosa d’importante. Lo merita questa meravigliosa città, lo merita la gente, la società, tutto lo staff e noi calciatori”.