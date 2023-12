Palermo, senti Atzori: “Non una grande squadra, Corini sta facendo ottimo lavoro”

Le dichiarazioni del tecnico ex Catania e Reggina: "Il Parma è assolutamente favorito, è molto più forte del Palermo".

"A Malta due anni meravigliosi. Non sapevo nulla ne di Malta e ne del suo calcio. Ho scoperto un’isola meravigliosa, abbiamo vinto il campionato e siamo andati in Europa. Mi hanno premiato come allenatore dell’anno ma era il momento di tornare a casa. Ho bisogno di vivere le emozioni del calcio italiano". Lo ha detto Gianluca Atzori, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex allenatore fra le altre di Reggina e Floriana: dalle prestazioni offerte fin qui dal Milan di Stefano Pioli, reduce dalla sconfitta rimediata in campionato contro l'Atalanta, alla sfida tra Parma e Palermo, in programma alle 16:15 allo Stadio "Ennio Tardini".

SERIE A -"Il campionato di Serie A è difficile. Non ci si può aspettare che il Milan vinca di nuovo il campionato, le difficoltà in stagione esistono. Ma lì ci sono un ottimo allenatore e un’ottima squadra. Quando hanno vinto il campionato non se l’aspettava nessuno, il torneo è fatto di tante partiteIl Milan va a corrente alternata? Si. Come il Napoli rispetto a cosa aveva fatto con Spalletti. Oggi chi sta mantenendo le aspettative è l’Inter, il nostro campionato è complicato. Da chi mi aspettavo di più in Serie A? Dalla Roma in termini di gioco e risultati. Spesso il bel gioco fa fare qualche punto in più".

SERIE B -"Il Parma è molto forte, il Venezia per organizzazione e risultati mi sembra molto tosto. Mi aspettavo invece che il Bari ripetesse quanto fatto l’anno scorso. Il Palermo? Non vedo una grande squadra. Non per sminuirla, ma credo che Corini stia facendo un ottimo lavoro con l’organico a sua disposizione. Parma e Venezia sono più forti. Capisco che il club sia ambizioso ma questa squadra va migliorata prima di poter dire che Corini non stia facendo un buon lavoro. A gennaio bisognerà intervenire un po' davanti e in mezzo al campo. Parma-Palermo? Il Parma è assolutamente favorito. È molto più forte del Palermo, che come detto non mi sembra una grande squadra".

SPEZIA -"Per la proprietà e l’obiettivo iniziale, è indietro. La squadra non è male, ma non certo da prime posizioni. Dovrebbe lottare con Palermo e Bari. Quando crei le aspettative e le cose non vanno, può darsi che le valutazioni tecniche siano state più alte rispetto alla realtà. Bisogna ridimensionarsi. Anche perché è già stato esonerato un tecnico. Però si sa, è sempre colpa dell’allenatore... Mio futuro? Aspetto, ho avuto qualche piccola opportunità. Se mi piace la squadra che mi chiama vado, altrimenti no. Noi allenatori non abbiamo la bacchetta magica", ha concluso.

