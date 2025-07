Palermo, Segre: “Un onore essere ancora qua dopo 4 anni, fare più di 100 sfide è emozionante”

Jacopo Segre è intervenuto in conferenza stampa

Jacopo Segre è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta d'allenamento mattutina odierna, soffermandosi su diverse tematiche tra cui il suo periodo in rosanero e sulla sua prima impressione su Filippo Inzaghi:

Impressione Inzaghi? Sono stati dei primi giorni molto importanti dove abbiamo trovato una persona e un allenatore propositivo con un grande staff e abbiamo la missione di farci trovare pronti, fare un grande ritiro per arrivare al meglio alle gare ufficiali. Un onore essere ancora qua dopo quattro anni, non dobbiamo fare errori. Dobbiamo allenarci sempre, forte, pensare giorno dopo giorno per mettere le nostre qualità a disposizione dell'allenatore.