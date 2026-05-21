Il vicecapitano del Palermo, Jacopo Segre, ha pubblicato un messaggio sui social dopo la delusione cocente dell'eliminazione in semifinale dei playoff: "Popolo rosanero, non è facile trovare le parole giuste dopo tutto quello che abbiamo vissuto insieme quest'anno. Qualcuno diceva "Non è importante ciò che trovi alla fine di una corsa ma è importante ciò che provi mentre corri"... Ecco, da quando corro per la NOSTRA maglia rosanero mi sento un uomo felice e realizzato. Sento l'affetto di un popolo meraviglioso che avrei voluto regalare, insieme ai miei compagni, la gioia che meritava. Sono state due settimane pesanti e difficili emotivamente, sapete quale rapporto mi legasse alla nostra piccola Alessia, ma sono arrivate ad una convinzione: ciò che lega me e tutti voi è un qualcosa che trascende il solo disegno verde GRAZIE di cuore per tutto il sostegno e per quello che rappresentate nella mia vita. Nel calcio sono più le sconfitte che le vittorie, ma avervi al mio fianco è la vittoria più bella. Ci riproveremo. Insieme. Con un angioletto che ci aiuti da lassù. Vi voglio bene. Jacopo"