Le parole del centrocampista dei rosanero al termine della partita tra Catanzaro e Palermo

- Palermo

Jacopo Segre è intervenuto in sala stampa al termine della gara contro il Catanzaro:

Che partita è stata?

“È stata una bruttissima partita. Dobbiamo resettare tutto e ricaricare le energie mentali e fisiche, perché fra tre giorni abbiamo una grandissima occasione e dobbiamo sfruttarla.”

segre brunori

Si torna in campo fra tre giorni. Come preparate questa partita?

“Come ho detto, dobbiamo ricaricare le energie mentali, voltare pagina. Dobbiamo dare tutto, dobbiamo sputare sangue fino all’ultimo secondo. Avremo la spinta dei nostri tifosi e dobbiamo veramente dare la vita.”

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