Palermo, Segre: “Daremo tutto per realizzare il sogno Serie A. A chi la dedicherei? Alla mia amica Alessia”

La famiglia resta il suo punto fermo. “Mio padre Riccardo non si perde neanche una partita in casa o in trasferta, è veramente il mio primo tifoso – spiega – Ho avuto una infanzia serena grazie alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, ancora oggi rimane il mio valore più importante e questo influisce anche sul modo in cui interpreto il mio ruolo di calciatore”. E aggiunge: “Nei miei parastinchi ho una foto con la mia famiglia che mi porta fortuna. La mia seconda famiglia è lo spogliatoio, ho davvero un rapporto speciale con i miei compagni di squadra, è un piacere andare ogni giorno ad allenarsi e condividere con loro un periodo molto bello della mia vita”.