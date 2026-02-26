Jacopo Segre è intervenuto a GianlucaDiMarzio.com soffermandosi anche su temi personali.
L'intervista
Palermo, Segre: “Daremo tutto per realizzare il sogno Serie A. A chi la dedicherei? Alla mia amica Alessia”
La famiglia resta il suo punto fermo. “Mio padre Riccardo non si perde neanche una partita in casa o in trasferta, è veramente il mio primo tifoso – spiega – Ho avuto una infanzia serena grazie alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, ancora oggi rimane il mio valore più importante e questo influisce anche sul modo in cui interpreto il mio ruolo di calciatore”. E aggiunge: “Nei miei parastinchi ho una foto con la mia famiglia che mi porta fortuna. La mia seconda famiglia è lo spogliatoio, ho davvero un rapporto speciale con i miei compagni di squadra, è un piacere andare ogni giorno ad allenarsi e condividere con loro un periodo molto bello della mia vita”.
Infine, lo sguardo torna al campo e all’obiettivo promozione. “Le promesse nel calcio è meglio farle con i fatti. Posso garantire che daremo tutto fino all’ultimo minuto per realizzare questo sogno”. E in caso di traguardo centrato, la dedica sarebbe già pronta: “Sicuramente avrei una dedica speciale: alla mia amica Alessia, una piccola guerriera che giorno dopo giorno ci insegna che anche le battaglie più dure si possono affrontare con il sorriso”.
