Palermo, Segre: “Abbiamo dato l’anima. Alla fine si vedranno i risultati”

Il numero 8 rosanero ha parlato, rammaricato, della sconfitta di ieri: " Peccato perché abbiamo preso due gol che ovviamente potevamo evitare , però è stato importante perché nel secondo tempo abbiamo veramente dato l'anima, dato il cuore per cercare di riprendere una partita che si era messa in salita . Dobbiamo ovviamente migliorare nel risultato, ma come spirito di gruppo è veramente importante così. Sicuramente era una partita difficile. Loro giocano in maniera molto fisica, palle lunghe, seconde palle. Noi nel secondo tempo abbiamo fatto la partita, cercando di mettere in difficoltà gli avversari e ci siamo riusciti. Il portiere l'abbiamo messo un po' di volte in difficoltà. Peccato di non aver trovato il gol del pareggio, perché oggi c'era un bellissimo stadio, una bellissima atmosfera e ci spiace non aver dato felicità ai tifosi. Però ripeto, siamo un grande gruppo, quindi avanti così", ha detto.

L'ex Torino ha parlato per finire dell'affetto dei tifosi e del ricominciare dopo le due sconfitte: "Era una bellissima cornice oggi, grazie ai tifosi e alla gente che è venuta allo stadio. Abbiamo dato tutto, abbiamo dato l'anima, abbiamo dato il cuore e si è visto fino alla fine. Ci spiace, però bisogna continuare a lavorare. Non fa mai bene perdere, ma adesso con gli allenamenti e con i giorni che passano riusciremo a correggere gli errori e a ripartire. Sarà una partita importante già dalla prossima. Siamo un grande gruppo, come ho detto prima, ci vogliamo tutti un bene dell'anima e questa è la cosa importante. Alla fine si vedranno i risultati, perché con lo spirito di unione e la passione che abbiamo arriveranno risultati importanti. Dobbiamo solo continuare a crederci e sudare, perché solo con il sacrificio e la determinazione arriveranno grandi cose. Domenica prossima sarà un'altra partita come quella di oggi, comunque come tutte, importante e difficile, contro una corazzata. Ma ripeto, non hanno nulla in più di noi. Giocheremo alla pari e saremo pronti. Abbiamo una settimana per prepararci al meglio, dobbiamo spingere perché il lavoro in settimana poi si porta in campo la domenica. Dobbiamo farci trovare pronti e affrontare al meglio la partita con lo Spezia", ha concluso il vice-capitano rosanero.