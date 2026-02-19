mediagol palermo Palermo, seduta mattutina per la squadra di Inzaghi

Palermo
Prosegue la preparazione in vista del Südtirol: la nota
Il Palermo, nella mattinata odierna, ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Südtirol, in programma sabato alle 15:00.

Allenamento mattutino oggi per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara casalinga contro il Sudtirol.

I rosanero, dopo una fase di riscaldamento con torelli, hanno effettuato un’esercitazione basata sulla tattica offensiva. A concludere la seduta un focus sui calci piazzati a favore.

