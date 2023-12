Palermo, seduta mattutina al “Renzo Barbera” verso la Cremonese: il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Eugenio Corini dopo la gara andata in scena ieri pomeriggio a Como.

Dopo la gara di ieri al "Sinigaglia" di Como, è ripresa questa mattina la preparazione del Palermo al "Renzo Barbera". La squadra - informa il club di viale del Fante - ha lavorato divisa in due gruppi: recovery tra palestra e fisioterapia per il primo, mentre il secondo ha svolto un’attivazione e circuit training in palestra, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema. Martedì pomeriggio, alle ore 18:00, Matteo Brunori e compagni affronteranno la Cremonese di Giovanni Stroppa fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera".