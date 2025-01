Palermo, seduta pomeridiana in vista della Reggiana: il report

Archiviata la vittoria contro la Juve Stabia, il Palermo si prepara ad affrontare la Reggiana. I rosanero, che sono in cerca di una vittoria in trasferta che manca da settembre, oggi hanno ripreso gli allenamenti in vista della sfida di domenica: la squadra di Dionisi, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno svolto un’esercitazione 10 vs 10 sul possesso palla, un lavoro aerobico e una partita 11 vs 11. A concludere la seduta una partita 5 vs 5 in una porzione ridotta del campo.