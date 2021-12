Palermo, rivelazione Buttaro: da under a titolare fisso, l’evoluzione dell’ex Roma

Alessio Buttaro, gioiello classe 2002 ex Roma, si è rivelato vero baluardo imprescindibile della difesa del Palermo

Mediagol (nic) ⚽️

"Doveva essere «solo» un under per completare la rosa, si è rivelato il più intoccabile dei titolari", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sul giovane difensore classe 2002, Alessio Buttaro.

L'ex calciatore della Roma si è rivelato sin da subito un punto di forza della difesa siciliana, blindando di fatto il proprio posto nell'undici titolare rosanero sin dalle prime uscite della banda allora targata Filippi. "Solo le espulsioni lo hanno tenuto fuori finora, per di più con una sola sostituzione a partita in corso", si legge sul Gds. Silvio Baldini avrà a disposizione il diciannovenne per la sfida contro il Taranto, data l'assenza forzata in occasione del derby contro l'ACR Messina a causa del cartellino rosso rimediato nella sfida in terra pontina.

15 presenze in campionato, tutte da titolare e quasi tutte per l'intera durata del match. Solamente in tre occasioni Buttaro ha lasciato il campo prima del triplice fischio. La prima risale all'espulsione rimediata contro la Juve Stabia, quindi il derby di Catania e infine l'espulsione dopo appena 11 minuti per rimediare ad uno svarione di Lancini nella gara contro il Latina. "Tolte queste situazioni e, chiaramente, le partite saltate per squalifica, la presenza di Buttaro nell’undici titolare è stata una costante", si legge sul noto quotidiano.

Il calciatore del Palermo è stato osservato direttamente da Castagnini e Filippi in estate, in occasione dei play-off scudetto del campionato Primavera (entrambi erano al «Ricci» di Sassuolo per Roma-Atalanta). Il suo nome è finito nel mirino rosanero e, dopo aver scontato tre turni di squalifica rimediati in maglia giallorossa, si è rivelato baluardo imprescindibile della difesa siciliana. In sua assenza, il Palermo ha incassato nove delle sedici reti subite in campionato. "Numeri che ribadiscono l’im- portanza avuta da Buttaro in una difesa che ha patito i momenti di crisi degli uomini di maggiore esperienza", chiosa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".