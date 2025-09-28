Nella mattinata odierna il Palermo ha ripreso gli allenamenti in vista del match contro il Venezia, in programma nella serata di martedì.
Il REPORT
Palermo, riprendono gli allenamenti per la squadra di Inzaghi
Seduta mattutina per i rosanero: la nota del club
LA NOTA
"È ripresa stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara casalinga contro il Venezia.
Seduta di scarico per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro il Cesena.
Il resto del gruppo, dopo una fase di riscaldamento, ha effettuato un’esercitazione basata sul possesso palla, un lavoro sui cambi di direzione e small sided games 4 vs 4".
