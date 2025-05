Palermo, ripartire anche dai giovani: da Peda a Vasic, troppe occasioni sprecate

Il Palermo ha da poco concluso la sua - deludente - terza stagione in Serie B, perdendo il match contro la Juve Stabia. Proprio in questa gara la freschezza fisica e mentale delle vespe sembra essere stata l'arma vincente per dominare totalmente la sfida, senza lasciare nessuna speranza ai rosa. Tra i calciatori più importanti nello scacchiere di Pagliuca spiccano tanti giovani, che hanno avuto un ruolo fondamentale per il raggiungimento del quinto posto di quest'anno: lo stesso Peda, arrivato proprio dai rosa a gennaio in prestito secco, ha dimostrato di essere uno dei talenti più promettenti della categoria, con una seconda parte di stagione di altissimo livello. Fermare quasi in solitaria il duo Brunori-Pohjanpalo è solo l'ultimo dei tasselli di una grande annata vissuta in Campania dal 2002. In Sicilia, nelle diciannove partite in cui è stato convocato ha disputato solo 130 minuti, quintultimo in rosa per tempo di gioco quest'anno, davanti solamente a Lucioni, che ha lasciato i rosa a novembre, e Gomis, che ha terminato la stagione al primo match di Serie B per infortunio. Oltre a loro, il polacco ha un minutaggio più elevato di altri due giovani: Buttaro, che in 40 convocazioni con la prima squadra ha giocato 121 minuti, e Appuah, che è entrato in campo per soli 56 minuti. Numeri che raccontano la disastrosa gestione dei prospetti di quest'anno e - con franchezza - di tutte le annate dal ritorno in Serie B.