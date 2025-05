Palermo, Repubblica: “Lo stadio ha l’agibilità. Manca la convenzione”

Il via libera in deroga ai criteri infrastrutturali ma per coltivare il sogno di Euro 2032 serve l'accordo con il Comune.

La Repubblica con l'articolo di Valerio Tripi si sofferma sulla situazione dello stadio Renzo Barbera, evidenziando come il Palermo abbia ottenuto il via libera per l’agibilità dell’impianto in vista del prossimo campionato di Serie B, ma solo “con deroghe e in una condizione in cui l’impianto resta un cantiere aperto”.