Palermo, Repubblica: “Bye bye Palermo domani l’ultimo giorno di Dionisi in rosanero”

L'articolo di Repubblica di Alessandro Geraci parla dell'ultimo giorno di Dionisi da tecnico del Palermo: "Ultime 24 ore. Cala il sipario sull’avventura di Alessio Dionisi al Palermo, un percorso attraversato più da ombre che da luci nell’annata più complicata dell’era City. Domani ultimo giorno tra squadra e allenatore, probabilmente tutti con occhi bassi e testa concentrata su un avvenire che è ancora da scrivere prima del rompete le righe che ha concluso la settimana finale della preparazione. Il futuro? Incerto e pieno di incastri. Ma non per il tecnico. Dionisi la scorsa estate aveva firmato un biennale con un’opzione per un terzo anno nel caso il sodalizio fosse stato proficuo. L’eliminazione dai playo-ff centrati con l’ultima posizione disponibile e il fallimento ogni possibilità di rinascita, con la spada di Damocle di un tifo sempre più avverso e inferocito che ha terminato l’annata fischiando e contestando senza sosta, ha accelerato le procedure di divorzio. L’esonero dell’ex Sassuolo arriverà in concomitanza di un’ufficialità che, di certo, non sarà immediata: prima, ci sono da sistemare diverse pedine tra le figure apicali". Il quotidiano continua, quindi, con gli altri elementi del prossimo possibile organigramma dei rosanero: "Per parola dello stesso Galassi, si continuerà a dar fiducia all’amministratore delegato Giovanni Gardini e proprio a Osti, in scadenza a giugno, così che possa proseguire con il lavoro iniziato con l’acquisto di Magnani, Pohjanpalo e Audero (difficile il riscatto di quest’ultimo). Per Dionisi, invece, è il capolinea". Situazione, quindi, che delinea un quadro ben chiaro: il tecnico non guiderà più i rosa, nonostante il lungo contratto che ancora lo lega alla società di Viale Del Fante.