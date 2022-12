Palermo, report clinico: seduta pomeridiana per i rosanero, Bettella…

Prosegue la settimana di preparazione del Palermo in vista della sfida casalinga contro il Cagliari, gara valida per la 18a giornata di Serie B e in programma domenica 18 dicembre alle 18:45. La compagine rosanero è reduce da due pareggi di fila contro Spal e Como, arrivati dopo la vittoria di misura contro il Benevento. Sardi invece vittoriosi alla scorsa contro il Perugia, solo due punti separano le due squadre isolane, 22 per i rossoblu e 20 per i siciliani.