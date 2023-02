Palermo-Reggina, il dato degli spettatori: oltre 26mila i presenti al “Barbera”

E' in corso al "Renzo Barbera" la sfida tra Palermo e Reggina, valevole la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Zero a zero il risultato dopo trenta minuti di gioco. Intanto, è arrivato pochi istanti fa il dato sugli spettatori presenti sugli spalti. In totale sono 26.164 i titoli emessi (11.465 abbonati, 14.689 i biglietti venduti).