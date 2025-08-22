mediagol palermo Palermo-Reggiana, per i bookmakers Inzaghi è favorito su Dionigi

LE QUOTE

Palermo-Reggiana, per i bookmakers Inzaghi è favorito su Dionigi

Palermo-Reggiana, per i bookmakers Inzaghi è favorito su Dionigi - immagine 1
I bookmakers danno per assoluto favorito il Palermo per la sfida in programma domani sera
⚽️

Nella serata di domani, si disputerà Palermo-Reggiana, una sfida che si preannuncia interessante in un Renzo Barbera gremito di sostenitori rosanero. La formazione allenata da Filippo Inzaghi, tenterà di cominciare il proprio campionato nel migliore dei modi, contro una compagine, che sulla carta è qualitativamente inferiore ai rosa.

Secondo i bookmakers, i siciliani sono gli assoluti favoriti per il match di domani. Infatti, secondo Planetwin365 l'uno è quotato a 1,35, X a 3,65, molto alta la quota favorevole alla Reggiana: 4.25.StarCasinò alza la quota dell'1: 1,77, x a 3.50, e 2 a 4.20. Infine, Goldbet: 1 a 1,75, x a 3,60 e 2 a 4,20. Quote molto basse per il Palermo, che dovrà essere bravo a confermare i pronostici.

Leggi i
commenti
Palermo: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA