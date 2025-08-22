Palermo-Reggiana, per i bookmakers Inzaghi è favorito su Dionigi

Secondo i bookmakers, i siciliani sono gli assoluti favoriti per il match di domani. Infatti, secondo Planetwin365 l'uno è quotato a 1,35, X a 3,65, molto alta la quota favorevole alla Reggiana: 4.25.StarCasinò alza la quota dell'1: 1,77, x a 3.50, e 2 a 4.20. Infine, Goldbet: 1 a 1,75, x a 3,60 e 2 a 4,20. Quote molto basse per il Palermo, che dovrà essere bravo a confermare i pronostici.