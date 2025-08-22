Nella serata di domani, si disputerà Palermo-Reggiana, una sfida che si preannuncia interessante in un Renzo Barbera gremito di sostenitori rosanero. La formazione allenata da Filippo Inzaghi, tenterà di cominciare il proprio campionato nel migliore dei modi, contro una compagine, che sulla carta è qualitativamente inferiore ai rosa.
LE QUOTE
Palermo-Reggiana, per i bookmakers Inzaghi è favorito su Dionigi
I bookmakers danno per assoluto favorito il Palermo per la sfida in programma domani sera
Secondo i bookmakers, i siciliani sono gli assoluti favoriti per il match di domani. Infatti, secondo Planetwin365 l'uno è quotato a 1,35, X a 3,65, molto alta la quota favorevole alla Reggiana: 4.25.StarCasinò alza la quota dell'1: 1,77, x a 3.50, e 2 a 4.20. Infine, Goldbet: 1 a 1,75, x a 3,60 e 2 a 4,20. Quote molto basse per il Palermo, che dovrà essere bravo a confermare i pronostici.
