Queste le formazioni di Palermo-Reggiana, match valido per la prima giornata di Serie BKT, in programma alle ore 21:00.
Le Formazioni
PALERMO – REGGIANA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: BRUNORI DAL 1′
Le scelte di Inzaghi per il match contro la Reggiana, in programma alle 21:00
PALERMO: 22 Bardi, 3 Augello, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 66 Joronen, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
REGGIANA: 1 Motta, 2 Papetti, 7 Marras, 10 Tavsan, 11 Gondo, 16 Reinhart, 17 Libutti (C), 23 Rover, 26 Bertagnoli, 43 Bonetti, 90 Portanova.
A disposizione: 12 Seculin, 3 Bozzolan, 4 Rozzio, 5 Stulac, 6 Vallarelli, 9 Novakovich, 13 Meroni, 14 Quaranta, 19 Basili, 44 Mendicino, 91 Conte, 98 Cavaliere.
Allenatore: Dionigi.
