PALERMO-REGGIANA LA PRIMA GIORNATA DI SERIE B 2025/26

La Serie B sta presentando i calendari: la prima giornata dei rosanero sarà contro la Reggiana, in casa

La Serie B sta presentando ufficialmente i calendari. Un evento molto atteso per capire quando saranno i match che i tifosi aspettano di vedere. Il Palermo, dal canto suo, dopo le tre giornate fuori casa di fila dello scorso anno, affronterà la prima giornata del nuovo campionato in casa contro la Reggiana. Appuntamento a sabato 23 agosto, quindi, per il primo match della stagione.