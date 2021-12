Palermo, rebus biglietti: al “Massimino” solo chi ha l’abbonamento? Le ultime

La trasferta, al momento, è stata autorizzata soltanto per i tifosi fidelizzati: le ultime in vista del derby Catania-Palermo

"Palermo, rebus biglietti per il derby di Catania". Apre così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Angelo Massimino". Nella giornata di oggi, infatti, è atteso un chiarimento per quanto riguarda il settore ospiti ed ai tagliandi destinati ai tifosi del Palermo. I biglietti, infatti, possono acquistarli soltanto i "sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione” del Palermo. Programma che il club di viale del Fante non ha. E al massimo potrebbe essere legata all'abbonamento. "Una situazione contorta ed ancora non risolta, peraltro complicata dall'inasprimento delle norme sul Super Green Pass", si legge. "La società rosa è in contatto con la Questura per definire il caso che al momento impedirebbe la trasferta alla maggiore parte degli appassionati che erano intenzionati ad andare a Catania", conclude il noto quotidiano. Seguiranno aggiornamenti...