Palermo, Ranocchia: “Penso che il mio ruolo naturale sia da centrocampista centrale, anche di costruzione”

Ruolo? In questo momento stiamo provando più soluzioni. Sto giocando sia da regista, in mediana, che in un centrocampo a due. È un ruolo in cui ho sempre giocato. L’unica volta in cui ho giocato più avanzato è stato nei sei mesi in cui sono arrivato qui. Penso che il mio ruolo naturale sia da centrocampista centrale, anche di costruzione. Quello più offensivo posso farlo, ma mi vedo più come un centrocampista a tutto tondo, piuttosto che offensivo puro.